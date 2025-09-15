На россиян надвигается шестидневная рабочая неделя

Юрист Ерзина: в РФ будут работать шесть дней в неделю с 27 октября по 1 ноября

С 27 октября по 1 ноября россияне будут работать шесть дней в неделю перед Днем народного единства, 4 ноября, заявила РИА Новости юрист по договорной работе и вопросам трудового права HeadHunter Дарья Ерзина.

«Суббота, 1 ноября, в соответствии со статьей 95 ТК РФ, является сокращенным рабочим днем», — сказала она.

Юрист добавила, что переноса выходных не будет у тех, кто трудится в организациях с непрерывным циклом работы и в экстренных службах. Сотрудники таких предприятий получат повышенную оплату за работу по графику.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что рынок труда в России сам постепенно сократит время на работе до четырех дней в неделю. Парламентарий отметил, что после пандемии работодатели уже частично перешли на удаленную и смешанную формы занятости, а в некоторых компаниях работают четыре и три дня в неделю за счет перераспределения ресурсов и самоорганизации. Однако не во всех сферах удастся уменьшить рабочее время таким образом.

