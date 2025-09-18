На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ноябре откроют самый высокий в мире отель в Дубае

Самый высокий в мире отель откроется в Дубае
Shutterstock

Открытие самого высокого в мире отеля Ciel Dubai Marina состоится в Дубае в ноябре. Об этом сообщает пресс-служба правительства Дубая Dubai Media Office в соцсети X.

«На горизонте Дубая появляется новая достопримечательность. В ноябре этого года Ciel Dubai Marina откроется как самый высокий отель в мире», — говорится в публикации.

Отмечается, что 377-метровая гостиница с 82 этажами расположится в районе Dubai Marina.

В настоящее время самой высокой гостиницей мира считается также находящийся в Дубае отель Gevora высотой 356 метров.

В июле НСН гендиректор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов рассказал, что в России растет спрос на путешествия среди пенсионеров, включая жителей старше 60 лет. Многие из них предпочитают отдыхать на курортах, ездить на экскурсии, а самыми востребованными заграничными направлениями являются Турция, ОАЭ и Китай. Многие пожилые туристы ездят за границу с внуками, чаще выбирая страны, с которыми у России есть прямое авиасообщение, чтобы в маршруте не было пересадок.

Ранее была названа стоимость самого дорогого летнего тура в Турцию в 2025 году.

