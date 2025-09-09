Названа стоимость самого дорогого летнего тура в Турцию в 2025 году

Компания из шести россиян приобрела самую дорогую летнюю путевку в Турцию; она обошлась им в 34 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров (АТОР) Майю Ломидзе.

«Самый дорогой тур в выездном туризме на шесть человек на месяц с лишним на вилле в комплексе Max Royal [Турция] — 34 млн руб.», — рассказала Ломидзе.

Наиболее дорогой тур по РФ — восьмидневную поездку на Байкал на четырех человек — приобрели за 4,3 млн рублей. А во въездном туризме наиболее дорогостоящим оказалось катание на танках, которое решили осуществить гости из арабской страны. По словам представителя АТОР, арабы заплатили по $31 тысяче на человека.

До этого СМИ выяснили, что Египет, Турция и Таиланд стали самыми опасными государствами для российских туристов. По словам опрошенных экспертов, эти страны популярны у россиян, и чем больше поток отдыхающих, тем выше статистика обращений за медицинской помощью.

Ранее в России оценили, стоит ли ждать взрывного спроса на поездки в Китай после отмены виз.