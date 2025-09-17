Главный раввин России назвал антисемитской позицию ООН по конфликту в секторе Газа

Независимая комиссия ООН по расследованию событий на палестинской территории признала действия Израиля в секторе Газа геноцидом. Главный раввин России по версии конгресса еврейских религиозных организаций Адольф Шаевич в разговоре с «Газетой.Ru» назвал эту позицию антисемитской.

«Нет, ни в коем случае [не согласен с позицией ООН]. Именно с позицией Израиля согласен. Вот уже два года как будет эта трагедия, [которая] происходит в Газе, виной которой именно Палестина является. И не слышно возмущения со стороны ООН по поводу преступных этих действий против Израиля. Прежде всего, это чисто антисемитская политика. Ничего за этим нет. ООН, к великому сожалению, превратилась в пустое место — никакой реальной силы за ними нет и реальных действий для того, чтобы установить мир. Ничего за этим нет», — сказал он.

Шаевич заявил, что Израиль «только отбивается» с 1948 года. По его словам, Палестина «не делает ничего» для того, чтобы сделать свое государство «нормальным».

«Сегодняшняя Европа наполнена мусульманами, откуда они? Из Сирии, Ливии, Ливана, из 20 арабских стран, какой геноцид, кто их туда разогнал по Европе? Жили себе: Израиль поил, кормил, обувал, лечил — все делал возможное для того, чтобы они спокойно жили. И все не хотели жить. Ну и чего, какой сегодня геноцид? Нормальному человеку неприятно, непонятно, когда умирают дети, любые дети умирают во время военных действий. Но есть же первопричина какая-то. Сама Палестина не делала ничего для того, чтобы нормально существовать, и все миллиарды туда вкачивали, поили, кормили, и вот они строили себе бомбоубежища, эти подземные туннели. Строили, правда, больницы и школы, под которыми, правда, те же укрепленные военные сооружения», — сказал он.

Раввин заявил, что члены ХАМАС – миллиардеры. По мнению Шаевича, ООН не осудил Палестину за ситуацию, которая произошла 7 октября в 2023 году.

«Как только начинались события 1983 года, писали об этих пятерых-шестерых руководителях организации ХАМАС. Все миллиардеры, счета в Катаре. [Они] имели какие-то нефтяные источники, золотые источники, откуда эти миллиарды? Это Европа, Америка накачивали, воровали, присваивали — остальные копейки тратили, чтобы делать эти убийственные сооружения. Думали они о том, чтобы создать нормальные условия своему народу для существования? Конечно, нет. Ни разу не слышал о том, чтобы 7 октября 2023 года [в ООН] возбудились действиями ХАМАС по нападению на Израиль. Ничего там не собирали, никаких экстренных совещаний, никаких резких резолюций не принимали», — сказал он.

До этого в ООН назвали действия Израиля в Газе геноцидом. Международная комиссия сделала вывод о том, что с 1948 года Израиль стал более беспощадным по отношению к мирному населению.

Отмечается, что Израиль несет ответственность за неспособность предотвратить истребление мирных жителей Газы. В МИД Израиля отвергли обвинения.

Западные страны – Франция, Люксембург, Канада и Австралия готовы официально признать Палестину государством.

Ранее Кадыров прокомментировал признание действий Израиля геноцидом.