Кадыров прокомментировал признание действий Израиля геноцидом

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале назвал признание операции Израиля в секторе Газа геноцидом «единственным правильным решением ООН (Организации Объединенных наций) за долгие годы».

Кадыров выразил некоторое недовольство тем, что в отчете комиссии ООН о действиях Израиля указаны только четыре факта геноцида, совершенные в последние два года, и не упоминаются события предыдущих десятилетий.

«Этого достаточно, чтобы весь мир, наконец, открыл глаза на террористические преступления целой страны против мирного населения», — подчеркнул глава российского региона.

По словам Кадырова, отчет ООН свидетельствует о том, что Израиль является террористическим государством.

«Теперь осталось только дождаться, когда «демократические» лидеры Запада, бьющие себя в грудь, когда дело касается прав человека, наберутся храбрости и введут против Израиля санкции», — заключил он.

16 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к расширению наземного наступления в городе Газа в рамках операции «Колесницы Гидеона II». Одновременно независимая международная комиссия ООН признала действия Израиля в секторе Газа геноцидом. В тот же день глава МИД ЕС Кая Каллас потребовала от Израиля прекратить операцию в городе Газа под угрозой «тяжелых последствий.

Ранее политолог допустил международную изоляцию Израиля.