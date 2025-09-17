Эксперт объяснила, эффективны ли бытовые УФ-лампы в борьбе с вирусами

Ультрафиолетовые (УФ) лампы действительно уничтожают вирусы, такие как корь, грипп и COVID-19, однако эффект возможен только при определенном световом спектре. Об этом в интервью RT сообщила завкафедрой вирусологии биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Ольга Карпова.

Напомним, в течение последней недели заболеваемость ОРВИ в России выросла почти на 64%. В некоторых школах уже ввели карантин. Какова сейчас эпидемиологическая обстановка и как защититься от простудных заболеваний, рассказала газета «Известия».

«Это должно быть узкополосное ультрафиолетовое излучение спектра А. Поэтому в бытовых ультрафиолетовых лампах я не уверена. Это нужно смотреть, какой они спектр дают», — сказала Карпова.

Она напомнила, что при проведении процедур с ультрафиолетовой лампой необходимо надевать очки.

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко до этого говорил, что эпидемии ОРВИ в России не будет, ожидается только эпидемический подъем заболеваемости, а к концу сентября — спад.

По его словам, в настоящее время заболеваемость острыми респираторными инфекциями в РФ находится на уровне среднемноголетних показателей, которые отслеживаются десятилетиями.

Ранее врач предупредил об опасности лечения насморка народными методами.