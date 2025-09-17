На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Онищенко рассказал, будет ли в России эпидемия ОРВИ

Онищенко: эпидемии ОРВИ в России не будет
true
true
true
close
Shutterstock

Эпидемии ОРВИ в России не будет, ожидается только эпидемический подъем заболеваемости, а к концу сентября — спад. Об этом сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Конечно, будет эпидемический подъем заболеваемости, как всегда, он должен быть. Эпидемии, пандемии не будет. Для того, чтобы была пандемия, нужен новый вирус. Сейчас, по всем прогнозам, которые составлены на мировом уровне с участием нашей страны, каких-то новых пандемических штаммов вируса нет», — уточнил он.

По словам Онищенко, в настоящее время заболеваемость острыми респираторными инфекциями в РФ находится на уровне среднемноголетних показателей, которые отслеживаются десятилетиями.

При этом академик сообщил, что рост заболеваемости ОРВИ среди школьников связан с началом нового учебного года.

«Потом, к концу сентября, будет спад, потому что та структура заболеваемости, которую отслеживают в мире и у нас, пока там нет какого-то гриппа, единичные случаи. Есть парагриппы, есть другие группы вирусов, которые в удельном весе среди всех циркулирующих форм вируса занимают 10-12%», — объяснил Онищенко.

Накануне Роспотребнадзор заявил о резком росте заболеваемости ОРВИ. Число заболевших по всей России резко выросло на 63,8% за последнюю неделю.

По данным пресс-службы, наиболее высокий всплеск заболеваемости зафиксирован среди школьников. Специалисты ведомства тоже связывают данную тенденцию с окончанием периода отпусков и формированием детских коллективов.

Помимо этого, по данным специалистов, увеличилась частота заражений COVID-19. За последнюю неделю было зафиксировано 15 тыс. случаев.

В Роспотребнадзоре призвали соблюдать меры профилактики, включая ограничение контактов с людьми при первых признаках недомогания, проветривание помещений и соблюдение личной гигиены.

Ранее россиянам посоветовали укреплять слизистую, чтобы не болеть ОРВИ и гриппом осенью.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами