Россиян предупредили об опасности популярного десерта для детей

В детском молочном коктейле «Тапка Кофтин» обнаружили высокое содержание сорбиновой кислоты, из-за чего напиток может вызвать анемию и проблемы с нервной системой. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, высокое содержание сорбиновой кислоты обнаружил Россельхознадзор во время внеплановой проверки. Превышение нормы зафиксировали в молочном коктейле со вкусом ванили, следует из материала.

Также, по словам журналистов, ведомство выявило, что компания-производитель ООО «Интерпродукт» не изъяла партию коктейлей с превышенным уровнем вещества. На заводе при этом не соблюдали правила безопасности для продуктов питания, отметили авторы материала. По факту произошедшего возбудили административное дело по статье о нарушении изготовителем, исполнителем или продавцом требований технических регламентов.

Mash пишет, что высокое содержание сорбиновой кислоты может разрушить витамин В12, что грозит нарушением работы ЖКТ, аллергией, раздражением кожи, анемией и неврологическими проблемами.

8 сентября Telegram-канал «SHOT проверка» сообщил, что опасные для человека бактерии обнаружили в мясе из гипермаркета Metro в двух регионах. Специалисты выявили листерию в мякоти бедра из фермерской телятины, которая продается под торговой маркой Мetro Chef, в гипермаркете на Ленинградском шоссе в Москве.

Ранее в сыре бри марок Vitalat и «ВкусВилл» обнаружили кишечную палочку.