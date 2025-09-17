В Минюсте объяснили последствия выхода РФ из Европейской конвенции против пыток

Минюст: выход из Европейской конвенции против пыток не нарушит права россиян

Выход России из Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство наказания не приведет к нарушениям прав человека в стране, считают в Министерстве юстиции РФ. Об этом сообщает RT.

«Россия продолжит участие в ключевых международных договорах, предусматривающих как стандарты запрещения пыток, так и механизмы контроля за их соблюдением», — добавили в ведомстве.

17 сентября Госдума денонсировала Европейскую конвенцию против пыток, приняв соответствующий закон.

Россия ратифицировала конвенцию в 1998 году, однако в августе 2025 года правительство предложило денонсировать ее из-за критики работы ЕКПП. Зампред комитета Госдумы по безопасности Андрей Луговой заявлял, что данное решение во многом носит технический характер, потому что Россия вышла из Совета Европы после начала конфликта с Украиной.

Ранее в Госдуме допустили, что Россия заключит новую конвенцию против пыток со странами БРИКС.