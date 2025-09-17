На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Защита обжаловала арест французского велосипедиста

Адвокат Кушнир: защита обжаловала арест французского велосипедиста Сехили
sofianeshl/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Сторона защиты обжаловала арест французского велосипедиста Софиана Сехили, обвиняемого в незаконном пересечении границы России. Об этом «Интерфаксу» сообщила адвокат спортсмена Алла Кушнир.

«Жалоба на постановление суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу уже подана в Приморский краевой суд через суд первой инстанции. Мы просим изменить меру пресечения на иную, не связанную с изоляцией от общества», — сказала юрист.

Кушнир добавила, что на время расследования дела сторона защиты арендовала жилое помещение, в котором мог бы проживать Сехили. По ее словам, эти документы также предоставили в суд.

Сехили задержали во Владивостоке 6 сентября во время попытки побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде. По информации СМИ, велосипедист дважды пытался попасть на территорию России через контрольные пункты, которые расположены на расстоянии 200 км друг от друга.

Ранее стало известно об условиях содержания в СИЗО французского велосипедиста.

