Стало известно об условиях содержания в СИЗО французского велосипедиста

ОНК: арестованный в Приморье велосипедист Сехили не жалуется на условия в СИЗО

Арестованный во Владивостоке по подозрению в незаконном пересечении российской границы велопутешественник из Франции Софиан Сехили находится в следственном изоляторе города Уссурийска, на условия содержания он не жалуется. Об этом рассказал ТАСС председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Приморья Владимир Найдин.

О задержании велосипедиста во Владивостоке сообщила 5 сентября французская газета Le Monde. Мужчина дважды пытался въехать на территорию России через контрольные пункты.

По словам Найдина, француз содержится в двухместной камере, там есть двухъярусная кровать, телевизор и чайник, необходимая посуда. Кормят мужчину три раза в день. Однако велосипедист признался, что еда в изоляторе для него непривычна, а также попросил передать ему растворимый кофе.

«Мы постараемся выполнить его просьбу. Но жалоб в целом он не высказывал, проблем с администрацией изолятора, говорит, нет», — рассказал общественник.

Он добавил, что у Сехили возникли трудности при общении со своим адвокатом, поэтому ОНК нашла для него нового правозащитника. Русский язык француз не знает, поэтому объяснять что-то ему сложно. При этом связь с семьей он поддерживает через адвоката.

Сехили — профессиональный спортсмен. На его счету 11 выигранных велогонок. В том числе, в 2022 году он стал первым в престижном туре Divide 2022 года, протяженность которого составляет около 4500 километров, который проходит от Канады до мексиканской границы.

