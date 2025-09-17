На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно об условиях содержания в СИЗО французского велосипедиста

ОНК: арестованный в Приморье велосипедист Сехили не жалуется на условия в СИЗО
true
true
true
close
sofianeshl/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Арестованный во Владивостоке по подозрению в незаконном пересечении российской границы велопутешественник из Франции Софиан Сехили находится в следственном изоляторе города Уссурийска, на условия содержания он не жалуется. Об этом рассказал ТАСС председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Приморья Владимир Найдин.

О задержании велосипедиста во Владивостоке сообщила 5 сентября французская газета Le Monde. Мужчина дважды пытался въехать на территорию России через контрольные пункты.

По словам Найдина, француз содержится в двухместной камере, там есть двухъярусная кровать, телевизор и чайник, необходимая посуда. Кормят мужчину три раза в день. Однако велосипедист признался, что еда в изоляторе для него непривычна, а также попросил передать ему растворимый кофе.

«Мы постараемся выполнить его просьбу. Но жалоб в целом он не высказывал, проблем с администрацией изолятора, говорит, нет», — рассказал общественник.

Он добавил, что у Сехили возникли трудности при общении со своим адвокатом, поэтому ОНК нашла для него нового правозащитника. Русский язык француз не знает, поэтому объяснять что-то ему сложно. При этом связь с семьей он поддерживает через адвоката.

Сехили — профессиональный спортсмен. На его счету 11 выигранных велогонок. В том числе, в 2022 году он стал первым в престижном туре Divide 2022 года, протяженность которого составляет около 4500 километров, который проходит от Канады до мексиканской границы.

Ранее российский этнограф рассказал о садизме в тюрьмах Афганистана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами