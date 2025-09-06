Французский велосипедист задержан во Владивостоке за незаконное пересечение границы

Французского велопутешественника Софиана Сехили, который пытался побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде, задержали во Владивостоке. Об этом сообщает французское издание Le Monde со ссылкой на сообщения спортсмена в социальных сетях.

Сехили был арестовал российскими сотрудниками правоохранительных органов из-за незаконного пересечения границы. По информации СМИ, велосипедист дважды пытался попасть на территорию России через контрольные пункты, которые расположены на расстоянии 200 км друг от друга.

Велосипедист был намерен побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде. Он стартовал в португальском городе Лиссабон и должен был завершить свой маршрут во Владивостоке.

Сехили — профессиональный спортсмен. На его счету 11 выигранных велогонок. В том числе, в 2022 году он стал первым в престижном туре Divide 2022 года, протяженность которого составляет около 4500 километров, который проходит от Канады до мексиканской границы.

Ранее появилась информация, что в полиции допросят игроков «Крыльев Советов» из-за их повышенных зарплат.