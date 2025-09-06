На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Французский велосипедист задержан во Владивостоке за незаконное пересечение границы

Во Владивостоке задержали француза Сехили за незаконное пересечение границы
sofianeshl/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Французского велопутешественника Софиана Сехили, который пытался побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде, задержали во Владивостоке. Об этом сообщает французское издание Le Monde со ссылкой на сообщения спортсмена в социальных сетях.

Сехили был арестовал российскими сотрудниками правоохранительных органов из-за незаконного пересечения границы. По информации СМИ, велосипедист дважды пытался попасть на территорию России через контрольные пункты, которые расположены на расстоянии 200 км друг от друга.

Велосипедист был намерен побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде. Он стартовал в португальском городе Лиссабон и должен был завершить свой маршрут во Владивостоке.

Сехили — профессиональный спортсмен. На его счету 11 выигранных велогонок. В том числе, в 2022 году он стал первым в престижном туре Divide 2022 года, протяженность которого составляет около 4500 километров, который проходит от Канады до мексиканской границы.

