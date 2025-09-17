На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Задержанный за шпионаж в России уроженец Африки попал на видео ФСБ

ФСБ показала кадры задержания африканца, подозреваемого в шпионаже для Украины
ФСБ показала видео с задержанием уроженца Африки, подозреваемого в шпионаже в пользу военной разведки Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные службы безопасности.

На опубликованных в сети кадрах можно увидеть, что иностранцу надели на ручники. В сопровождении сотрудников спецслужб он спустился по лестнице и сел в машину правоохранителей.

По данным ФСБ, уроженец Африки в мессенджере Telegram поддерживать связь с сотрудником Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины. По заданию куратора он собрал и передал сведения о военных сооружениях и объектах критической инфраструктуры, расположенных в Астрахани.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

До этого Запорожский областной суд приговорил к пожизненному заключению Николая Джоса, признанного виновным в шпионаже для ВСУ. Установлено, что Джос получил задание от офицера ВСУ собрать и передать данные о местах расположения личного состава, оборонительных сооружений и бронетехники Минобороны РФ в Запорожской области. Эти данные шпион направил куратору.

В этот же день, 17 мая 2023 года, украинцы нанесли ракетно-бомбовый удар по позициям ВС РФ. В результате не выжили трое российских военнослужащих и была уничтожена зенитно-ракетная установка.

Ранее житель Севастополя стал фигурантом дела о передаче Киеву данных о кораблях.

