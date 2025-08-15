Житель Севастополя стал фигурантом дела о передаче Киеву данных о кораблях

Житель Севастополя стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье о государственной измене, за передачу украинским специальным службам данных о местах дислокации кораблей Черноморского флота РФ и вертолетов Росгвардии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Республики Крым.

«Прокуратура города Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении <...> Дмитрий Мыськова 1980 года рождения», — говорится в заявлении.

Как выяснили следователи, в период с июля по сентябрь 2024 года фигурант через мессенджер WhatsApp был привлечен украинскими специальными службами к конфиденциальному сотрудничеству. Мыськов по заданию кураторов фотографировал места размещения судов Черноморского флота РФ и вертолетов Росгвардии. Далее он пересылал эти кадры представителю спецслужб Украины, получая за это денежное вознаграждение.

14 августа прокуратура Луганской народной республики (ЛНР) сообщила, что житель региона предстанет перед судом за сотрудничество с украинскими специальными службами. По данным следствия, мужчина с паспортом Украины добровольно осуществлял сбор информации о местах дислокации бойцов Вооруженных сил РФ и с помощью мессенджера передавал эти сведения кураторам. В результате против него было возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже.

Ранее в Ростовской области осудили 19-летнего юношу за сотрудничество с украинскими спецслужбами.