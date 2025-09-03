Украинский агент получил пожизненный срок за шпионаж

Запорожский областной суд приговорил к пожизненному заключению Николая Джоса, признанного виновным в шпионаже для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится на сайте Генеральной прокуратуры России.

Суд установил, что Джос состоял в сообществе, целями которого были шпионаж и совершение диверсий против военных российской армии. Он получил от офицера ВСУ задание собрать и передать данные о местах расположения личного состава, оборонительных сооружений и бронетехники Минобороны РФ в Запорожской области. Координаты дислокации бойцов ВС РФ, задействованных в обороне зенитно-ракетной установки, шпион направил куратору.

В этот же день, 17 мая 2023 года, украинцы нанесли ракетно-бомбовый удар по позициям ВС РФ. В результате не выжили трое российских военнослужащих и была уничтожена зенитно-ракетная установка.

В Генпрокуратуре уточнили, что первые пять лет своего наказания Джос будет отбывать в тюрьме, а остальную часть — в исправительной колонии особого режима.

До этого 19-летний житель Ростовской области получил шесть лет колонии за сотрудничество со спецслужбами Украины. Установлено, что парень через Telegram связался с сотрудниками разведки Украины и предложил им предоставлять данные о дислокации военных подразделений и объектов в Таганроге и окрестностях, а также другую информацию, которая была бы интересна спецслужбам. Молодого человека осудили по статье о госизмене.

Ранее житель Севастополя стал фигурантом дела о передаче Киеву данных о кораблях.