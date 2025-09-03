На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Украинский агент получил пожизненный срок за шпионаж

В Запорожской области к пожизненному сроку приговорили агента ВСУ за шпионаж
true
true
true
close
Shutterstock

Запорожский областной суд приговорил к пожизненному заключению Николая Джоса, признанного виновным в шпионаже для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится на сайте Генеральной прокуратуры России.

Суд установил, что Джос состоял в сообществе, целями которого были шпионаж и совершение диверсий против военных российской армии. Он получил от офицера ВСУ задание собрать и передать данные о местах расположения личного состава, оборонительных сооружений и бронетехники Минобороны РФ в Запорожской области. Координаты дислокации бойцов ВС РФ, задействованных в обороне зенитно-ракетной установки, шпион направил куратору.

В этот же день, 17 мая 2023 года, украинцы нанесли ракетно-бомбовый удар по позициям ВС РФ. В результате не выжили трое российских военнослужащих и была уничтожена зенитно-ракетная установка.

В Генпрокуратуре уточнили, что первые пять лет своего наказания Джос будет отбывать в тюрьме, а остальную часть — в исправительной колонии особого режима.

До этого 19-летний житель Ростовской области получил шесть лет колонии за сотрудничество со спецслужбами Украины. Установлено, что парень через Telegram связался с сотрудниками разведки Украины и предложил им предоставлять данные о дислокации военных подразделений и объектов в Таганроге и окрестностях, а также другую информацию, которая была бы интересна спецслужбам. Молодого человека осудили по статье о госизмене.

Ранее житель Севастополя стал фигурантом дела о передаче Киеву данных о кораблях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами