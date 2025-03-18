В США мужчина украл бриллианты из ювелирного магазина, проглотив их, пишет CBS News.

Джейтан Гилдер из Хьюстона, одетый в красную шляпу, красную рубашку Polo и рваные джинсы, представился сотрудникам ювелирного магазина как Шон, агент игрока баскетбольной команды. Благодаря этому ему удалось попасть в VIP-комнату, где ему показали две пары серег с бриллиантами стоимостью $160 тысяч и $609 тысяч, а также кольцо с бриллиантом за $587 тысяч марки Tiffany & Co.

Во время осмотра украшений Гилдер схватил изделия и попытался сбежать, яростно толкая сотрудников. Один из работников магазина попытался остановить грабителя, в результате чего злоумышленник выронил кольцо, но ему все равно удалось скрыться с серьгами.

Полиция отследила подозреваемого с помощью камер видеонаблюдения, которые зафиксировали, как он сел в синий Mitsubishi Outlander 2024 года. Автомобиль был остановлен дорожным патрулем Флориды за нарушение правил дорожного движения. Гилдер оказал сопротивление при задержании, и в его машине были обнаружены формы для серег и ценники от драгоценностей.

Во время ареста Гилдер проглотил несколько предметов — сканирование в тюрьме округа Вашингтон показало наличие инородных предметов в его желудке. Предполагается, что это были украденные серьги.

Гилдеру предъявлены обвинения в краже в крупном размере первой степени, он находится под стражей.

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