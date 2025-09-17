Ихтиолог назвал враньем голливудские фильмы, в которых людям удается спастись от акул

Появление акул в прибрежной зоне в Египте связано с изменениями климата и потеплением Красного моря. Об этом «Газете.Ru» рассказал профессор кафедры ихтиологии МГУ Кирилл Кузищин. Он отметил, что наибольшую опасность для человека представляют акулы-рейдеры, умеющие «разрывать крупную добычу», однако неопытный человек при нахождении в море вряд ли сможет определить вид хищника.

«Если говорить про акулью опасность в Красном море, то с каждым годом таких событий становится все больше и больше. Скорее всего, это связано с глобальными изменениями климата, и не исключено, что с каким-то потеплением Красного моря. В этом случае акулы чаще заходят туда из Индийского океана, в том числе и такие виды, которые представляют опасность для человека. Для человека прежде всего опасны крупные виды акул-рейдеров — это, может быть, 5-6 видов, которые достигают в длину более трех метров, от трех до пяти, и они приспособлены для питания и разрывания крупной добычи. Это тигровая акула, бычеголовая, лимонная акула и еще есть несколько видов. Их трудно различить в воде, не специалист их вообще различить не сможет. И кроме того, в воде тоже трудно понять, какой конкретно вид», — сказал он.

Кузищин подчеркнул, что неподготовленный человек не сможет спастись от нападения акулы, поэтому единственный способ уберечь себя – выйти из воды при объявлении опасности.

«Любая крупная акула в воде представляет для человека опасность. Особенно велика опасность на глубокой воде — это когда глубина два, три и более метра. В этой ситуации акула часто атакует снизу, внезапно для человека. Акула способна очень быстро набирать скорость, поэтому спастись от акулы на воде человеку неподготовленному почти невозможно. Все эти дурацкие голливудские фильмы, которые показывают поединки с акулами, — это вранье, это ложь. Единственный способ уберечься от акул — это в случае объявления акульей опасности, береговая служба это должна делать, немедленно покинуть воду. И даже если акула где-то видится на большом расстоянии, лучше из воды убраться либо на борт катера, либо на берег, либо на понтон — куда угодно, но помнить о том, что невозможно избежать агрессивной злобной акулы, которая намерена вас атаковать», — добавил он.

По словам эксперта, нападение акулы на человека предсказать невозможно, поскольку поведение хищников изучено мало.

«Поведение акул изучено очень слабо. По крайней мере, известно одно — они абсолютно непредсказуемые. Может быть так, что акула сделает пару кругов вокруг человека и спокойно уплывет. А бывает так, что она немедленно начинает бросаться на человека. Надо исходить всегда из худшего. Если речь идет о соблюдении меры безопасности, то надо для себя сделать такую установку, что акула обязательно нападет, и это окончится либо летальным исходом, либо очень тяжелыми травмами. Чтобы избежать всех этих неприятностей, лучше из воды уйти», — заключил он.

16 сентября Telegram-канал SHOT писал о закрытии пляжей из-за акул, приблизившихся к берегам Хургады и города-курорта Макади. По данным канала, закрыли пляжи около десяти отелей.

После этого в Российском союзе туриндустрии подтвердили, что пляжи действительно закрывались на три дня, однако доступ к воде уже открыт. Там уточнили, что нападений хищников на россиян не зафиксировано.

Ранее акула напала на 8-летнего ребенка в США.