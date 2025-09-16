На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Египте из-за акул закрылись пляжи 5-звездочных отелей

SHOT: в Египте закрывают пляжи из-за нашествия акул
Martin Prochazkacz/Shutterstock/FOTODOM

В Египте из-за акул, которые опасно приблизились к берегам Хургады и города-курорта Макади, закрыли пляжи. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что нашествие акул в Египте привело к закрытиям пляжей примерно у 10 отелей, среди которых 5-звездочные Labranda Royal Makadi, Cleopatra Luxury Beach, Stella Makadi. Сейчас на некоторых из них запрет снят.

Об акулах предупреждают и туристов, которые только собираются лететь в Египет, отмечает канал. Одного из туристов, который бронировал туристическую путевку на ноябрь, во время оформления тура предупредили, что возле пляжей курортов плавают акулы. Специалисты пояснили каналу, что у берегов Египта можно встретить тигровую, а также тупорылую (бычью) акулу, которые являются особо опасными для человека.

В июле 2025 года нашествие акул было замечено на турецких курортах. Так, акулы, достигавшие 3,5 метров, подплывали к побережьям Средиземного, Эгейского и Мраморного морей, чем очень пугали туристов.

Последний случай нападения акулы на людей в Египте был зафиксирован в 2023 году. Тогда в Хургаде тигровая акула атаковала российского туриста — 23-летнего Владимира Попова. Хищник напал несколько раз — вторая атака была фатальной.

Ранее в США акула напала на 8-летнего ребенка.

