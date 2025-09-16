В Египте открыли пляжи Хургады после нашествия акул

РСТ: доступ к воде в Хургаде открыт уже второй день

В египетской Хургаде уже второй день открыт доступ к воде после нашествия акул. Об этом пишет RT, ссылаясь на Российский союз туриндустрии.

«На прошлой неделе было зафиксировано закрытие пляжей в Хургаде продолжительностью три дня из-за предположительного появления акул. В настоящий момент доступ к воде открыт уже второй день подряд», — сказали там.

Кроме того, в организации уточнили, что нападений хищников на граждан России не зафиксировано. Однако россиянам рекомендовали быть бдительнее, соблюдать меры предосторожности во время купания, а также следить за объявлениями морской спасательной службы.

16 сентября Telegram-канал SHOT писал о закрытии пляжей из-за акул, приблизившихся к берегам Хургады и города-курорта Макади. По данным канала, закрыли пляжи около десяти отелей.

В июле 2025 года нашествие акул было замечено на турецких курортах. Так, акулы, достигавшие 3,5 метра, подплывали к побережьям Средиземного, Эгейского и Мраморного морей, чем очень пугали туристов.

Ранее в США акула напала на 8-летнего ребенка.