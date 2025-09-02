На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Восьмилетний ребенок находится в критическом состоянии после нападения акулы

Daily Mail: в США 8-летний ребенок попал в больницу после нападения акулы
true
true
true
close
Martin Prochazkacz/Shutterstock/FOTODOM

Восьмилетний ребенок находится в критическом состоянии после нападения акулы у рифа в Ки-Ларго, штат Флорида, пишет Daily Mail. Инцидент произошел, когда мальчик находился в океане вместе с отцом и сестрой.

Как сообщают СМИ, на помощь пострадавшему пришла ближайшая лодка и доставила семью к пристани Гарден-Коув, где их встретили парамедики. Медики сообщили, что мальчик был «бледным» и перенес «значительную потерю крови» после того, как акула укусила его выше колена. Ему наложили два жгута и повязку для остановки кровотечения, а затем доставили в больницу в Майами.

Шериф округа Монро Рик Рамзи подтвердил, что мальчик был сразу же направлен в операционную, и сейчас его состояние остается критическим. Спасатели описали травмы ребёнка как «значительные», однако точное время восстановления пока неизвестно.

Офис шерифа сообщил о происшествии Береговой охране США и Комиссии по сохранению рыбы и дикой природы Флориды. Личность пострадавшего ребенка не разглашается.

Ранее ученые обнаружили уникальную ярко-оранжевую акулу.

