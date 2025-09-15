На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Этнограф рассказал о садизме в тюрьмах Афганистана при американцах

Задержанный талибами ученый Каверин заявил об улучшении условий в афганских тюрьмах
Telegram-канал «SWAT SLAV»

Условия в СИЗО и тюрьмах Афганистана при «Талибане» (движение внесено в список террористических организаций) стали лучше, чем были при проамериканском режиме, рассказал в интервью «Газете.Ru» российский этнограф Святослав Каверин. В июле 2025 года его задержали талибы и отпустили на свободу только спустя почти два месяца.

«[Условия содержания при прошлом режиме] были откровенно садистские, особенно в СИЗО, хотя в тюрьме тоже было несладко. Пытки, переполненные камеры, где, извините, никто не убирался, вонь стояла чудовищная. Кормили водой из-под вареных овощей. Не давали спать, ходил надзиратель и палкой бил по решетке. По полу камеры могли разлить воду и пустить ток», — сказал Каверин.

Он уточнил, что об этом ему рассказали местные жители и соседи по камере. Всего ученый побывал в стране шесть раз, трижды при «Талибане» и трижды при прежней власти. Как отметил Каверин, многие из талибов сами в свое время отсидели в бесчеловечных условиях.

«Они сидели там месяцы и годы, особенно опытные функционеры, которые сейчас у власти. Поэтому, я думаю, они не лишены гуманизма и решили, что при их режиме такого не должно повториться», — резюмировал этнограф.

Подробнее о том, как сейчас выглядят СИЗО Афганистана и почему талибы внезапно задержали россиянина, — в интервью Каверина «Газете.Ru».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в американских городах опаснее, чем в Афганистане.

