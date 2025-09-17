На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ФСБ задержала шпиона из Африки, передававшего данные Украине

ФСБ: задержан шпион из Африки, передававший данные об объектах ВПК Украине
true
true
true
close
SGr/Shutterstock/FOTODOM

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала шпиона из Африки, передававшего Украине данные о военных объектах в Астрахани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ведомства.

По данным пресс-службы, в мессенджере Telegram иностранец поддерживал постоянный контакт с представителями Главного управления разведки министерства обороны Украины. По его заданию уроженец Африки собирал и передавал данные о военных объектах, расположенных в Астрахани, для их использования против России.

Следственный отдел УФСБ России по Астраханской области возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ (шпионаж). Иностранцу избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

В ФСБ рассказали, что спецслужбы не снижают активность в поиске исполнителей терактов и диверсий.

До этого ФСБ заподозрила 58-летнюю жительницу Башкирии в отправке денег украинской организации. По данным ведомства, женщина в период с декабря 2022 года по февраль 2025 года перевела «Всеукраинскому духовному центру «Возрождение» более 60 тысяч рублей.

Ранее жителя Крыма отправили в колонию за перевод денег террористической организации.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами