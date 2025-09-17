ФСБ задержала шпиона из Африки, передававшего данные Украине

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала шпиона из Африки, передававшего Украине данные о военных объектах в Астрахани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ведомства.

По данным пресс-службы, в мессенджере Telegram иностранец поддерживал постоянный контакт с представителями Главного управления разведки министерства обороны Украины. По его заданию уроженец Африки собирал и передавал данные о военных объектах, расположенных в Астрахани, для их использования против России.

Следственный отдел УФСБ России по Астраханской области возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ (шпионаж). Иностранцу избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

В ФСБ рассказали, что спецслужбы не снижают активность в поиске исполнителей терактов и диверсий.

До этого ФСБ заподозрила 58-летнюю жительницу Башкирии в отправке денег украинской организации. По данным ведомства, женщина в период с декабря 2022 года по февраль 2025 года перевела «Всеукраинскому духовному центру «Возрождение» более 60 тысяч рублей.

Ранее жителя Крыма отправили в колонию за перевод денег террористической организации.