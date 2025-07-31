Жителя Крыма отправили в колонию за перевод денег террористической организации

Жителя Крыма приговорили к 9 годам за финансирование террористов на Украине

Южный окружной военный суд приговорил жителя Крыма 1989 года рождения к девяти годам лишения свободы за переводы денежных средств в пользу украинской террористической организации. Об этом сообщили в УФСБ России по Крыму и Севастополю, передает Telegram-канал «Крым 24».

Известно, что в прошлом мужчина являлся гражданином Украины. Средства, которые он перечислял организации, были направлены на приобретение обмундирования и экипировки.

В мобильном устройстве осужденного, которое изъяли правоохранители, было найдено приложение украинского банка, используемое для осуществления перевода денег.

Отмечается, что первые два года из девяти лет заключения крымчанин будет находиться в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима.

В этот же день сообщалось, что Второй Восточный окружной военный суд приговорил 55-летнюю жительницу Иркутска Марию Торбяковскую к 17 годам лишения свободы по обвинению в совершении государственной измены и публичном оправдании терроризма в интернете.

Ранее суд приговорил супружескую пару к 15 и 17 годам в колонии строгого режима за передачу Киеву сведений о военных и силовых ведомствах.