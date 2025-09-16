ФСБ заподозрила жительницу Башкирии в отправке денег украинской организации

ФСБ России заподозрила 58-летнюю жительницу Башкирии в отправке денег украинской организации. Об этом сообщил телеканал UTV в своем Telegram-канале со ссылкой на региональное управление ведомства.

По данным ФСБ, женщина в период с декабря 2022 года по февраль 2025 года перевела «Всеукраинскому духовному центру «Возрождение»» более 60 тысяч рублей. В ведомстве подчеркнули, что данная организация представляет угрозу для обороны и безопасности России.

В отношении жительницы Башкирии возбудили дело по статье о финансировании нежелательной организации. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

5 сентября сотрудники ФСБ задержали в Воронеже мужчину по делу о госизмене. По данным ведомства, россиянин совершал переводы в криптовалюте на счета военных Главного управления разведки минобороны Украины. По информации следствия, фигурант по собственной инициативе связался в мессенджере Telegram с представителями иностранных спецслужб.

Ранее жителя Крыма отправили в колонию за перевод денег террористической организации.