На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пожар в районе Запорожской АЭС ликвидировали

Директор Запорожской АЭС по коммуникациям: пожар в районе станции ликвидирован
true
true
true
close
Константин Михальчевский/РИА Новости

Пожар в районе топливных складов Запорожской АЭС, который произошел накануне в результате обстрела, ликвидирован. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на директора по коммуникациям атомной станции Евгению Яшину.

Распространения огня к резервуарам с дизельным топливом атомной станции не допущено, рассказала Яшина.

Ранее директор ЗАЭС Юрий Черничук сообщал, что точный ущерб станции будет определен только после полной ликвидации пожара.

Он отметил, что разрушений или нарушения функционирования каких-либо критических объектов не зафиксировано.

17 сентября представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), размещенные на Запорожской атомной электростанции, сообщили, что слышали звуки обстрелов у объекта и видели черный дым над тремя участками рядом. В ЗАЭС заявили, что несколько артиллерийских снарядов попали в зону за пределами промплощадки станции, примерно в 400 метрах от внешнего хранилища дизельного топлива.

Ранее на Ростовской АЭС рассказали о ситуации на станции после атаки беспилотников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами