Пожар в районе Запорожской АЭС ликвидировали

Директор Запорожской АЭС по коммуникациям: пожар в районе станции ликвидирован

Пожар в районе топливных складов Запорожской АЭС, который произошел накануне в результате обстрела, ликвидирован. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на директора по коммуникациям атомной станции Евгению Яшину.

Распространения огня к резервуарам с дизельным топливом атомной станции не допущено, рассказала Яшина.

Ранее директор ЗАЭС Юрий Черничук сообщал, что точный ущерб станции будет определен только после полной ликвидации пожара.

Он отметил, что разрушений или нарушения функционирования каких-либо критических объектов не зафиксировано.

17 сентября представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), размещенные на Запорожской атомной электростанции, сообщили, что слышали звуки обстрелов у объекта и видели черный дым над тремя участками рядом. В ЗАЭС заявили, что несколько артиллерийских снарядов попали в зону за пределами промплощадки станции, примерно в 400 метрах от внешнего хранилища дизельного топлива.

