Оценить урон от украинского обстрела ЗАЭС можно будет только после тушения пожара

Директор ЗАЭС Черничук: оценку урона от обстрела проведут после тушения пожара
Точный ущерб, нанесенный Запорожской атомной станции (ЗАЭС) обстрелом с украинской стороны, будет определен только после полной ликвидации пожара у станции. Об этом, ссылаясь на заявление директора станции Юрия Черничука, сообщает ТАСС.

Черничук подчеркнул, что в настоящий момент не зафиксировано разрушений или нарушения функционирования каких-либо критических объектов. При этом он отметил, что специалисты смогут внимательно осмотреть место удара и определиться с возможными повреждениями лишь после ликвидации начавшегося пожара.

Директор станции указал, что обстрел мог нанести серьезный урон АЭС, ее аварийным системам.

17 сентября представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), размещенные на Запорожской атомной электростанции, сообщили, что слышали звуки обстрелов у объекта и видели черный дым над тремя участками рядом.

16 сентября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что обстрел рядом с топливными складами ЗАЭС со стороны Вооруженных сил Украины создает угрозу не только Донбассу и Новороссии, но и европейским странам.

Ранее на Ростовской АЭС рассказали о ситуации на станции после атаки беспилотников.

СВО: последние новости
