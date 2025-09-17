На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Команда МАГАТЭ на Запорожской АЭС сообщила об обстреле

Инспекторы МАГАТЭ на ЗАЭС слышали звуки обстрелов у объекта
Константин Михальчевский/РИА Новости

Представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), размещенные на Запорожской атомной электростанции (АЭС), сообщили, что слышали во вторник звуки обстрелов у объекта и видели черный дым над тремя участками рядом. Об этом говорится в заявлении генерального директора организации Рафаэля Гросси.

«ЗАЭС сообщила команде, что несколько артиллерийских снарядов попали в зону за пределами промплощадки Запорожской АЭС, примерно в 400 метрах от внешнего хранилища дизельного топлива станции», — говорится в тексте.

Предполагается, что этот инцидент спровоцировал возгорание растительности, которое было взято под контроль, сообщили в МАГАТЭ.

16 сентября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что обстрел рядом с топливными складами ЗАЭС со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) создает угрозу не только Донбассу и Новороссии, но и европейским странам.

Он отметил, что украинские войска сознательно стреляют туда, «где хранится горючее, жизненно необходимое для работы станции».

Ранее на Ростовской АЭС рассказали о ситуации на станции после атаки беспилотников.

