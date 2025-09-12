Россиянам объяснили, как отличить грипп от ОРВИ

Отличить грипп от ОРВИ (острой респираторной вирусной инфекции) без помощи врача удается не всем и не всегда. Тем не менее у них есть свои отличительные особенности, которые позволяют это сделать. О том, на какие признаки стоит обратить внимание, «Газете.Ru» рассказала врач-терапевт «СМ-Клиника» Марина Овсянникова.

«ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция) — собирательное понятие группы заболеваний верхних и нижних дыхательных путей, вызываемых вирусами. Причиной ОРВИ является большое количество вирусов (более 200 подтипов). Наиболее часто встречающимися из них являются: аденовирусы, парагрипп, метапневмовирус, риновирусы», — отметила Овсянникова.

Грипп, как пояснила врач, тоже является разновидностью ОРВИ, но стоит в отдельной группе, так как это потенциально серьезное заболевание с более тяжелым течением и развитием таких серьезных осложнений, как отит, пневмония, синусит, миокардит и менингит. К группе риска по этим осложнениям относятся пожилые люди, беременные, пациенты с хроническими заболеваниями.

К основным особенностям гриппа терапевт отнесла: резкое ухудшение самочувствия; пациент помнит день и час, когда возникли симптомы; повышение температуры тела до 38,5 и выше, которая может сохраняться до 4–5 дней и более; выраженная слабость, боли в мышцах, боль в глазных яблоках; сухой кашель и боль в грудной клетке при кашле.

Специалист подчеркнула, что при появлении подобных симптомов необходимо обратиться к врачу, чтобы своевременно поставить диагноз и предотвратить развитие осложнений.

Другие ОРВИ, по ее словам, имеют более легкое течение и реже вызывают осложнения. Для риновируса характерно першение в горле, чихание, выделения из носа, при этом температура часто в норме. При аденовирусе наблюдается боль в горле, конъюнктивит. При метапневмовирусе — насморк, боль в горле, бронхит.

Также врач назвала симптомы, когда при любых ОРВИ, включая грипп, нужно срочно обратиться к врачу: стойкая лихорадка (температура выше 38 градусов) более пяти дней; сильная головная боль, светобоязнь; появление сыпи; боль в животе, рвота; одышка, боль в грудной клетке и за грудиной.

В заключение врач напомнила, что основным методом профилактики гриппа является вакцинация. Об этом нужно позаботиться заранее до наступления пика заболеваемости, так как для формирования иммунного ответа требуется до двух недель от вакцинации. Это позволит избежать осложнений и развития болезни.

