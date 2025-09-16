На Украине заочно предъявили обвинение главе ДНР

Подконтрольная Украине Донецкая областная прокуратура заочно предъявила обвинение главе Донецкой Народной Республики (ДНР) Денису Пушилину. Об этом пишет ТАСС.

Известно, что обвинение касается распоряжения имуществом морского порта в Мариуполе, взятого под контроль российскими военными три года назад.

Мариуполь — самый большой город и крупнейший порт на побережье Азовского моря. До 2022 года был одним из главных центров металлургии Донбасса.

Российские подразделения взяли Мариуполь под контроль в мае 2022 года. В мае текущего года глава ДНР поздравил россиян с годовщиной освобождения города. По словам Пушилина, освобождение Мариуполя стало возможным благодаря мужеству и самоотверженности российских бойцов. Вооруженные силы РФ одержали «триумфальную победу над преступным киевским режимом», когда взяли город под свой контроль.

В феврале этого года президент РФ Владимир Путин поручил принять меры по предоставлению жилья жителям Мариуполя, чьи дома были разрушены из-за боевых действий и не подлежат восстановлению. Ответственность за исполнение этого указа глава государства возложил на премьер-министра РФ Михаила Мишустина и Пушилина.

Ранее Пушилин рассказал о положении ВСУ на линии фронта.