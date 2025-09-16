На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине заочно предъявили обвинение главе ДНР

ТАСС: украинские власти заочно предъявили обвинение главе ДНР Пушилину
true
true
true
close
Александр Сухов/РИА Новости

Подконтрольная Украине Донецкая областная прокуратура заочно предъявила обвинение главе Донецкой Народной Республики (ДНР) Денису Пушилину. Об этом пишет ТАСС.

Известно, что обвинение касается распоряжения имуществом морского порта в Мариуполе, взятого под контроль российскими военными три года назад.

Мариуполь — самый большой город и крупнейший порт на побережье Азовского моря. До 2022 года был одним из главных центров металлургии Донбасса.

Российские подразделения взяли Мариуполь под контроль в мае 2022 года. В мае текущего года глава ДНР поздравил россиян с годовщиной освобождения города. По словам Пушилина, освобождение Мариуполя стало возможным благодаря мужеству и самоотверженности российских бойцов. Вооруженные силы РФ одержали «триумфальную победу над преступным киевским режимом», когда взяли город под свой контроль.

В феврале этого года президент РФ Владимир Путин поручил принять меры по предоставлению жилья жителям Мариуполя, чьи дома были разрушены из-за боевых действий и не подлежат восстановлению. Ответственность за исполнение этого указа глава государства возложил на премьер-министра РФ Михаила Мишустина и Пушилина.

Ранее Пушилин рассказал о положении ВСУ на линии фронта.

