На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава ДНР Пушилин рассказал о положении ВСУ на линии фронта

Пушилин: ВСУ терпят поражение по всей линии фронта
true
true
true
close
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил корреспонденту канала «Звезда», что Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят поражение по всей линии фронта. Фрагмент опубликован в Telegram-канале «Звезды».

По словам Пушилина, украинские военные ударами по Донецку отвлекают внимание от своих неудач. К тому же, ВСУ всегда подобным образом реагируют на какие-либо значимые праздники или даты для ДНР, добавил глава республики.

«Например, вчера был день освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков, 82-я годовщина», — поделился Пушилин.

Накануне глава ДНР сообщал, что удары ВСУ по территории республики привели к повреждению 18 домов и 14 объектов гражданской инфраструктуры.

Он отметил, что поврежденные жилые домостроения расположены в поселке Доля, Буденновском, Киевском, Куйбышевском и Ленинском районах Донецка, Красногвардейском районе Макеевки. Среди поврежденных объектов гражданской инфраструктуры имеются детский сад, школы и торговые объекты.

Пушилин уточнил, что украинская армия совершила 28 вооруженных атак, применяя ствольную артиллерию калибра 155 мм, авиационные крылатые ракеты Storm Shadow, ударные беспилотные летательные аппараты.

Ранее Захарова заявила о праве России дать адекватный ответ на атаку ВСУ по парку в Донецке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами