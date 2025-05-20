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Пушилин поздравил россиян с годовщиной освобождения Мариуполя

Пушилин назвал Мариуполь символом подвига и стойкости российских военных
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Илья Питалев/РИА «Новости»

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин поздравил жителей страны с годовщиной освобождения Мариуполя, назвав город символом подвига и несгибаемой стойкости российских военнослужащих. Пост с соответствующим содержанием появился в его Telegram-канале.

«Город воинской славы Мариуполь стал <...> маяком надежды для миллионов русскоязычных [людей], волею судьбы вынужденных жить под оккупацией украинской неонацистской власти. Пусть знают все — и друзья, и враги — Россия всегда приходит за своими», — подчеркнул политик.

По его словам, освобождение Мариуполя стало возможным благодаря мужеству и самоотверженности российских бойцов. Вооруженные силы РФ одержали «триумфальную победу над преступным киевским режимом», когда взяли город под свой контроль.

Бои за Мариуполь завершились 20 мая 2022 года. Российские военнослужащие полностью освободили населенный пункт от формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ), о чем президенту РФ Владимиру Путину доложил тогда еще министр обороны страны Сергей Шойгу.

Ранее в российском правительстве высказались о восстановлении социальных объектов в Мариуполе.

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