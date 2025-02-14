Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин поручил обеспечить жильем жителей Мариуполя

Путин поручил предоставить жилье лишившимся домов жителям Мариуполя
close
Иван Жуковский/«Газета.Ru»

Президент России Владимир Путин поручил до 1 апреля 2025 года принять меры по предоставлению жилья жителям Мариуполя, чьи дома были повреждены в ходе боевых действий и не подлежат восстановлению. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Соответствующее поручение дано правительству России и исполнительным органам Донецкой народной республики.

Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава ДНР Денис Пушилин.

Председатель регионального отделения Ассоциации женщин-предпринимателей России в ДНР Луиза Наливай рассказывала, что приехавшие на работу в Мариуполь россияне массово решают остаться и перевозят в него свои семьи. Он стал для жителей дополнительным югом, городом-курортом с мягким климатом и недорогим жильем.

В начале февраля вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что полумиллионный Мариуполь удалось фактически вернуть к жизни, почти все многоквартирные жилые дома удалось отремонтировать. Всего над инфраструктурой новых регионов России работают до 40 тысяч строителей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Владимир Путин призвал власти раздать бесхозное жилье в Мариуполе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами