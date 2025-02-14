Путин поручил обеспечить жильем жителей Мариуполя

Президент России Владимир Путин поручил до 1 апреля 2025 года принять меры по предоставлению жилья жителям Мариуполя, чьи дома были повреждены в ходе боевых действий и не подлежат восстановлению. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Соответствующее поручение дано правительству России и исполнительным органам Донецкой народной республики.

Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава ДНР Денис Пушилин.

Председатель регионального отделения Ассоциации женщин-предпринимателей России в ДНР Луиза Наливай рассказывала, что приехавшие на работу в Мариуполь россияне массово решают остаться и перевозят в него свои семьи. Он стал для жителей дополнительным югом, городом-курортом с мягким климатом и недорогим жильем.

В начале февраля вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что полумиллионный Мариуполь удалось фактически вернуть к жизни, почти все многоквартирные жилые дома удалось отремонтировать. Всего над инфраструктурой новых регионов России работают до 40 тысяч строителей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Владимир Путин призвал власти раздать бесхозное жилье в Мариуполе.