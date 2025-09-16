На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно о планах Ливана экстрадировать задержанного в Болгарии россиянина

Elnashra: Ливан потребует выдачи задержанного в Болгарии бизнесмена Гречушкина
Global Look Press

Ливан потребует выдачи гражданина России Игоря Гречушкина, который был задержан в аэропорту Софии по делу о взрыве в морском порту Бейрута. Об этом сообщил портал новостной портал Elnashra со ссылкой на источники.

По данным журналистов, сейчас судебные органы Ливана готовят дело об экстрадиции Гречушкина. В документе будет подтверждена важность его выдачи для проведения дальнейшего допроса в рамках расследования взрыва в порту.

О задержании российского бизнесмена Игоря Гречушкина стало известно 16 сентября. По предварительным данным, он был владельцем судна Rhosus, которое взорвалось в порту Бейрута в 2020 году.

В этот же день Софийский городской суд на 40 дней арестовал россиянина. В течение срока временного задержания ливанские власти должны направить в Верховную кассационную прокуратуру Болгарии официальный запрос на экстрадицию и необходимые документы в соответствии с двусторонним договором об экстрадиции.

4 августа 2020 года в столице Ливана Бейруте произошел мощный взрыв. Большая часть города оказалась разрушена. В результате катастрофы не стало 200 человек, свыше 5 тысяч получили ранения. Без крыши над головой остались порядка 300 тысяч местных жителей. Причиной трагедии стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры.

Ранее власти ОАЭ депортировали россиянина, разыскиваемого Интерполом.

