В Болгарии арестовали россиянина по делу о взрыве в порту Бейрута

БНТ: суд в Болгарии арестовал на 40 дней россиянина по делу о взрыве в Бейруте
close
Hannah McKay/Reuters

Софийский городской суд на 40 дней арестовал задержанного по делу о взрыве в порту Бейрута россиянина. Об этом сообщило Болгарское национальное телевидение (БНТ) со ссылкой на прокуратуру.

Согласно заявлению, которое цитирует БНТ, в течение срока временного задержания ливанские власти должны направить в Верховную кассационную прокуратуру Болгарии официальный запрос на экстрадицию и необходимые документы в соответствии с двусторонним договором об экстрадиции.

Мера пресечения в виде ареста сроком до 40 дней была утверждена Апелляционным судом Софии.

О задержании российского бизнесмена Игоря Гречушкина, судно которого (Rhosus) взорвалось в порту Бейрута в 2020 году, стало известно 16 сентября.

По данным прокуратуры, подозреваемый был объявлен в международный розыск по линии Интерпола по запросу судебных органов Ливана на основании ордера от 29 сентября 2020 года.

4 августа 2020 года в столице Ливана Бейруте произошел мощный взрыв. Большая часть города оказалась разрушена. В результате катастрофы не стало 200 человек, свыше 5 тысяч получили ранения. Без крыши над головой остались порядка 300 тысяч местных жителей. Причиной трагедии стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры.

Гречушкин владел сухогрузом Rhosus, с которого в 2014 году были конфискованы 2750 тонн аммиачной селитры, послужившие впоследствии причиной взрыва в порту. В 2021 году Интерпол объявил его в розыск.

Ранее власти ОАЭ депортировали россиянина, разыскиваемого Интерполом.

