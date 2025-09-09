Власти ОАЭ депортировали россиянина, разыскиваемого Интерполом

Власти Объединенных Арабских Эмиратов депортировали россиянина, разыскиваемого по каналам Интерпола. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВД России.

«Сегодня из Объединенных Арабских Эмиратов в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России депортирован гражданин Российской Федерации, обвиняемый в организации незаконной миграции в составе группы лиц по предварительному сговору», — сказано в сообщении.

По имеющейся информации, в мае 2023 года на территории Республики Адыгея сообщники предоставили в подразделение МВД России заведомо недостоверные данные о целях визита иностранных граждан. На основании этих сведений иностранцы смогли оформить въездные визы. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 Уголовного кодекса РФ.

В апреле 2025 года Майкопский городской суд постановил арестовать одного из обвиняемых по уголовному делу. Однако ему удалось скрыться от правосудия и уехать за границу, после чего его объявили в международный розыск через Интерпол.

В результате совместной работы правоохранительных органов разыскиваемый был найден и задержан на территории ОАЭ.

При активном содействии российского министерства иностранных дел и Посольства РФ в ОАЭ власти эмиратов приняли решение не предоставлять ему убежища, а депортировать его в Россию для привлечения к суду.

Ранее в Черногории задержали гражданина России по ордеру Интерпола.