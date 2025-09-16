В Болгарии задержали российского бизнесмена по делу о взрыве в Бейруте

Российского бизнесмена Гречушкина задержали в Болгарии по делу о взрыве в Ливане

Полиция Болгарии арестовала российского бизнесмена Игоря Гречушкина, судно которого (Rhosus) взорвалось в порту Бейрута в 2020 году. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что мужчине грозит экстрадиция в Ливан для дачи показаний. Но если он не будет передан ближневосточной стране, ее следователи приедут в Болгарию для допроса.

48-летний предприниматель был задержан в аэропорту Софии после прибытия рейсом с Кипра. Гречушкин — гражданин Кипра и России.

4 августа 2020 года в столице Ливана Бейруте произошел мощный взрыв. Большая часть города оказалась разрушена. В результате катастрофы не стало 200 человек, свыше 5 тысяч получили ранения. Без крыши над головой остались порядка 300 тысяч местных жителей. Причиной трагедии стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры.

Гречушкин владел сухогрузом Rhosus, с которого в 2014 году были конфискованы 2750 тонн аммиачной селитры, послужившие впоследствии причиной взрыва в порту. В 2021 году Интерпол объявил его в розыск.

Ранее власти ОАЭ депортировали россиянина, разыскиваемого Интерполом.