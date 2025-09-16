На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт назвал последствия отмены испытательного срока для экс-призывников

Alexey Pavlishak/Reuters

HR-эксперт, руководитель агентства по подбору персонала Гарри Мурадян в беседе с «Ридусом» прокомментировал предложение главы комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яны Лантратовой освободить молодых специалистов, прошедших срочную службу в армии, от испытательного срока при трудоустройстве.

По мнению эксперта, такая мера лишь отправит бывших военнослужащих в «серую зону».

«Компании стараются брать выпускников на работу неофициально, чтобы понять, подходит сотрудник или нет. Спустя какое-то время, если все хорошо, работодатель оформляет с человеком уже полноценные трудовые отношения. Таким образом, отмена испытательного срока для экс-призывников приведет лишь к всплеску в России неофициальной занятости», — считает Мурадян.

С соответствующим предложением Лантратова обратилась к министру труда Антону Котякову.

Парламентарий рассказала, что разрабатывает поправки в Трудовой кодекс, согласно которым выпускники учебных заведений, прошедшие военную службу по призыву, получат право избегать при приеме на работу испытательного срока. Оно будет действовать в течение года со дня демобилизации.

Ранее стало известно, как россияне проверяют потенциальных работодателей.

