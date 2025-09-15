Стало известно, как россияне проверяют потенциальных работодателей

Семь из десяти соискателей в РФ проверяют информацию о потенциальном работодателе в интернете после получения приглашения на собеседование. При этом 47% респондентов делают это всегда, а 26% — только если ранее не были знакомы с компанией. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на результаты исследования, проведенного аналитиками портала «Авито Работа». В опросе приняли участие свыше семи тысяч работающих россиян.

Выяснилось, что наиболее популярными методами проверки стали изучение отзывов сотрудников на специализированных сервисах (41%) и опрос знакомых, имевших опыт работы в интересующей компании (40%). Также соискатели ориентируются на рейтинги работодателей (34%), ищут дополнительную информацию в интернете, СМИ и соцсетях (27%), изучают корпоративные блоги (18%) и даже проверяют данные в официальных базах налоговой службы (16%).

При выборе между двумя аналогичными предложениями ключевыми факторами являются: прозрачность условий трудоустройства (25%) — наличие «белой» зарплаты, четких критериев испытательного срока и ясных договоренностей, финансовая стабильность компании (16%), а также мнение действующих сотрудников (14%).

Директор по доверию и безопасности «Авито» Наталья Юматова до этого перечислила «красные флаги» лже-работодателей при трудоустройстве.

Специалист призвала россиян не соглашаться на трудоустройство без официального оформления отношений с работодателем, а также заранее четко проговаривать и согласовывать все условия. В том числе документально должны подтверждаться задачи, их объем, срок выполнения, даты выплат.

