В ГД предложили отменить испытания при приеме на работу для прошедших срочную службу

Elle Aon/Shutterstock/FOTODOM

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова предложила освободить граждан, проходивших военную службу по призыву после получения образования, от испытания при приеме на работу. Об этом сообщило РИА Новости.

Обращение с соответствующей инициативой она направила министру труда Антону Котякову.

Лантратова рассказала, что разрабатывает поправки в Трудовой кодекс, согласно которым, выпускники учебных заведений, прошедшие срочную службу в армию, получат право избегать при приеме на работу испытательного срока. Это право будет действовать в течение года со дня демобилизации.

Депутат считает, что это позволит гражданам, прошедшим срочную службу, не оказываться в менее защищенном положении по сравнению с теми россиянами, которые не были в армии.

Государственная дума РФ 24 сентября в первом чтении планирует рассмотреть законопроект о круглогодичном призыве в армию.

Ранее ученые выяснили, как служба в армии меняет мозг.

