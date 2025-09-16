Врач перечислила продукты, провоцирующие мигрень

Некоторые продукты могут выступать в роли триггеров, которые провоцируют приступ мигрени. Об этом «Москве 24» рассказала врач-невролог, профессор кафедры нервных болезней Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Ольга Воробьева.

По ее словам, к ним относятся шоколад, свежевыжатые цитрусовые соки, сыр, орехи, некрепкий алкоголь, особенно красные вина. Кроме того, существует «хот-договая мигрень», возникающая из-за красителей в сосисках и колбасах. Врач уточнила, что среди разновидностей головных болей мигрень занимает второе место по частоте возникновения (на первом — боль, связанная с напряжением).

«Эти два состояния отличаются по клинической картине. Мигренозная боль обычно проявляется только с одной стороны головы. К тому же она пульсирующая, высокоинтенсивная, может сопровождаться ощущением тошноты и усиливаться при ярком освещении и громких звуках», — добавила Воробьева.

Специалисты из Клиники Кливленда (Великобритания) до этого предупредили, что чрезмерное увлечение арбузом может обернуться мигренью и аллергией. Медики отметили, что в арбузе содержатся трудноусвояемые углеводы, которые могут вызывать расстройства пищеварения. Кроме того, у некоторых людей арбуз способен провоцировать мигрени — особенно у тех, кто уже склонен к таким приступам.

Ранее было названо опасное для здоровья количество приступов мигрени в месяц.