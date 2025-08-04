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Врач рассказали, чем может грозить переедание арбузом

La Razon: переедание арбузом может спровоцировать мигрень
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Павел Лисицын/РИА Новости

Чрезмерное увлечение арбузом может обернуться мигренью и аллергией, предупредили специалисты из Клиники Кливленда (Великобритания). Их слова приводит издание La Razon.

Медики отмечают, что в арбузе содержатся трудноусвояемые углеводы, которые могут вызывать расстройства пищеварения. Кроме того, у некоторых людей арбуз способен провоцировать мигрени — особенно у тех, кто уже склонен к таким приступам.

Ранее исследования показали, что после употребления арбуза у людей — как с мигренью, так и без нее — повышается уровень нитритов в сыворотке крови. Так называют неорганические соли азотистой кислоты, которые участвуют в различных клеточных процессах в организме и способствуют поддержанию здоровья сердца и кишечника. Ученые предполагают, что избыточное потребление этих соединений может быть провокатором головной боли.

Еще одна потенциальная угроза — аллергические реакции. Хотя встречаются они редко, в отдельных случаях могут быть серьезными. Врачи также напоминают, что арбуз богат натуральным сахаром, поэтому его употребление стоит ограничить людям с диабетом.

Кроме того, избыток арбуза в рационе может привести к нарушению электролитного баланса — важного для нормального функционирования организма соотношения минеральных веществ.

Ранее ученый рассказала, какие нарезанные арбузы и дыни безопасно покупать.

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