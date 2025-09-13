Названо опасное для здоровья количество приступов мигрени в месяц

ПНИПУ: наличие четырех и более приступов мигрени в месяц опасно для здоровья

В России около 30 миллионов человек страдают мигренью. Ученые Пермского Политеха рассказали, как ее распознать и предотвратить. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Эксперты отметили, что мигрень нельзя путать с обычной головной болью. В отличие от привычного спазма, она связана с нарушением работы центральной нервной системы, часто проявляется пульсирующей болью с одной стороны головы и может сопровождаться тошнотой, светобоязнью и аурой — особыми симптомами вроде искажений восприятия, звуковых или обонятельных галлюцинаций.

Причиной мигрени является перегрузка нервной системы. В качестве триггеров могут выступать стресс, духота, резкие запахи, яркий мигающий свет или некоторые продукты, включая красное вино и выдержанные сыры. Приступ развивается поэтапно: сначала может появиться аура, затем наступает кульминация боли, связанная с расширением сосудов мягкой мозговой оболочки, а после сна наступает облегчение.

Женщины страдают мигренью значительно чаще мужчин, что связано как с гормональными колебаниями, так и с большей подверженностью стрессу. У детей мигрень иногда проявляется в необычных формах — например, в виде колик или абдоминальных болей, которые позже трансформируются в классические приступы. Особое явление — так называемая «мигрень выходного дня»: когда накопленный стресс проявляется именно в момент отдыха.

Специалисты подчеркивают, что критичным считается наличие четырех и более приступов в месяц, в этом случае требуется профилактическая терапия. Хроническая мигрень, при которой боль возникает более 15 дней в месяц, опасна осложнениями и требует комплексного лечения.

В то же время существуют доступные немедикаментозные способы облегчения состояния. Нормализованный режим сна, питания и физических нагрузок повышает устойчивость организма к стрессу. Помогают техники релаксации, медитация, дыхательные упражнения, а также отказ от индивидуальных пищевых триггеров. Для снятия напряжения можно использовать холодные компрессы, массаж висков или эфирные масла лаванды и мяты.

Ученые напоминают: мигрень — это не приговор, а состояние, которое при грамотном подходе и современных возможностях медицины можно взять под контроль.

Ранее в России создали мощное безопасное обезболивающее нового поколения.