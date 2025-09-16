На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Казахстане начнут наказывать похитителей невест

В Казахстане за кражу невест и принуждение к браку начнут лишать свободы
Shutterstock/antonina_jurii_mazokha

С 16 сентября в Казахстане начали действовать новые законы, которые запрещают кражу невест и принуждение к браку. Об этом сообщило агентство Казинформ в Telegram-канале.

Теперь действия, связанные с кражей невесты и принуждением к браку, будут уголовно наказуемыми. Обвиняемым грозит наказание до десяти лет лишения свободы.

Также под запрет попал сталкинг — навязчивое преследование без применения физического насилия, но причиняющее психологический вред (звонки, слежка, сообщения, контроль в интернете). Ужесточили ответственность и за дропперство, а именно продажу банковских счетов и проведение незаконных платежей и переводов.

Ожидается, что эти поправки усилят защиту граждан от насилия и киберпреступности.

До этого депутаты Госдумы предложили разрешить возбуждать уголовные дела о домашнем насилии в случае причинения легкого вреда здоровью без подачи заявления. По мнению авторов инициативы, такой подход поможет повысить раскрываемость дел и количество положительных исходов, а также не даст пострадавшим «передумать» из-за страха перед обидчиком.

Ранее психолог объяснила, почему невесты сбегают со свадеб.

