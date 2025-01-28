Психолог объяснила, почему невесты сбегают со свадеб

Свадьба — это день, который многие девушки представляют себе с детства. Но в последний момент что-то может пойти не так, и со стороны это покажется неожиданностью и вызовет шок — речь о так называемых «сбежавших невестах». О том, почему невесты сбегают со свадьбы, «Газете.Ru» рассказала психолог Дарья Суханова.

«Конечно, брак — это серьезный шаг, своеобразный психологический рубеж, делящий жизнь на «до» и «после». Штамп в паспорте официально закрепляет новую социальную роль, но вместе с тем налагает дополнительную ответственность, что ведет к изменению привычного образа жизни. Замужество — это еще и окончание романтического периода, где беззаботность сменяется бытом и обязательствами. Все это может вызывать естественную тревогу, не все способны совладать с ней», — объяснила она.

Однако «побег» невесты нельзя объяснить лишь тревогой и страхом перед неизвестностью.

«Общей причины для всех нет. Как внешние обстоятельства, так и внутренние конфликты, а возможно, и их совокупность могут спровоцировать «побег». Причина бегства невесты, как это ни парадоксально, может скрываться в причинах, побудивших женщину выйти замуж. Всем хочется верить в лучшее, но проблемы в отношениях могли быть изначально, а надежда, что «после свадьбы все изменится», создавала иллюзию благополучия и стабильности и могла подтолкнуть женщину к браку, несмотря на внутренние сомнения. Уже в преддверии свадьбы напряжение достигает пика, и иллюзия счастливого будущего рушится. Невеста осознает, что брак не решит существующие проблемы, а лишь усугубит их», — отметила психолог.

Заниженная самооценка, зависимость от мнения окружающих, страх не соответствовать ожиданиям — все это также может сыграть злую шутку в торжественный день. Женщина может сомневаться не только в себе, но и в партнере, его чувствах, надежности и готовности к семейной жизни; не чувствуя опоры, женщина понимает, что сама справиться не может, и сбегает.

«Семейные установки, давление окружающих — распространенная причина вступления в брак: «часики тикают!», «ты не молодеешь», «одной тяжело». В такой ситуации «побег» становится актом отстаивания своих границ и права на собственный выбор. Не стоит исключать из фокуса внимания тех женщин, у которых уже был опыт вступления в брак, и не всегда он был положительным. Негативный опыт предыдущих отношений, а также психологические травмы детства, сложные отношения с родителями — все это может сформировать подсознательный страх близости и привязанности. В таком случае свадьба воспринимается как угроза личностной свободе и независимости. Бегство — это всегда крик о помощи, завуалированная попытка быть услышанной в надежде, что тебя поймут», — резюмировала она.

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