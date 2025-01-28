Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Психолог объяснила, почему невесты сбегают со свадеб

Психолог Суханова: если невеста сбегает со свадьбы, это всегда крик о помощи
close
Shutterstock/antonina_jurii_mazokha

Свадьба — это день, который многие девушки представляют себе с детства. Но в последний момент что-то может пойти не так, и со стороны это покажется неожиданностью и вызовет шок — речь о так называемых «сбежавших невестах». О том, почему невесты сбегают со свадьбы, «Газете.Ru» рассказала психолог Дарья Суханова.

«Конечно, брак — это серьезный шаг, своеобразный психологический рубеж, делящий жизнь на «до» и «после». Штамп в паспорте официально закрепляет новую социальную роль, но вместе с тем налагает дополнительную ответственность, что ведет к изменению привычного образа жизни. Замужество — это еще и окончание романтического периода, где беззаботность сменяется бытом и обязательствами. Все это может вызывать естественную тревогу, не все способны совладать с ней», — объяснила она.

Однако «побег» невесты нельзя объяснить лишь тревогой и страхом перед неизвестностью.

«Общей причины для всех нет. Как внешние обстоятельства, так и внутренние конфликты, а возможно, и их совокупность могут спровоцировать «побег». Причина бегства невесты, как это ни парадоксально, может скрываться в причинах, побудивших женщину выйти замуж. Всем хочется верить в лучшее, но проблемы в отношениях могли быть изначально, а надежда, что «после свадьбы все изменится», создавала иллюзию благополучия и стабильности и могла подтолкнуть женщину к браку, несмотря на внутренние сомнения. Уже в преддверии свадьбы напряжение достигает пика, и иллюзия счастливого будущего рушится. Невеста осознает, что брак не решит существующие проблемы, а лишь усугубит их», — отметила психолог.

Заниженная самооценка, зависимость от мнения окружающих, страх не соответствовать ожиданиям — все это также может сыграть злую шутку в торжественный день. Женщина может сомневаться не только в себе, но и в партнере, его чувствах, надежности и готовности к семейной жизни; не чувствуя опоры, женщина понимает, что сама справиться не может, и сбегает.

«Семейные установки, давление окружающих — распространенная причина вступления в брак: «часики тикают!», «ты не молодеешь», «одной тяжело». В такой ситуации «побег» становится актом отстаивания своих границ и права на собственный выбор. Не стоит исключать из фокуса внимания тех женщин, у которых уже был опыт вступления в брак, и не всегда он был положительным. Негативный опыт предыдущих отношений, а также психологические травмы детства, сложные отношения с родителями — все это может сформировать подсознательный страх близости и привязанности. В таком случае свадьба воспринимается как угроза личностной свободе и независимости. Бегство — это всегда крик о помощи, завуалированная попытка быть услышанной в надежде, что тебя поймут», — резюмировала она.

Ранее россиян предупредили о ранних признаках выгорания и депрессии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами