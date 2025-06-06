В Госдуме хотят упростить возбуждение дел о домашнем насилии

Депутаты от партии «Новые люди» предложили разрешить возбуждать уголовные дела о домашнем насилии в случае причинения легкого вреда здоровью без заявления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фракции.

«Ксения Горячева предлагает внести поправки в часть 2 статьи 115 УК РФ и добавить новый квалифицирующий признак: если пострадавший находится в зависимости от обидчика (например, материальной, бытовой или психологической). Это переведет такие случаи из частного в публичное обвинение, а значит уголовное дело будет возбуждаться независимо от заявления жертвы», — сообщили в пресс-службе «Новых людей».

Депутаты добавили, что такой подход поможет повысить раскрываемость дел и количество положительных исходов — по мнению парламентариев, это не даст пострадавшим «передумать» из-за страха перед тем, кто их избил или других причин.

В США жительницу Флориды, находившуюся в заточении несколько месяцев, спасли после того, как работница сэндвич-магазина Jersey Mike's Subs в городе Наварра обнаружила ее записку с криком о помощи.

При обыске по указанному адресу полиция освободила женщину. Пострадавшая заявила, что ее избивали, угрожали оружием и держали в изоляции.

Ранее стало известно, что россиянка морила голодом и избивала слепую падчерицу из-за невыполненной работы по дому.