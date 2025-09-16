В СПЧ призвали проводить экспертизу по делам, где жертв мошенников считают их соучастниками

Россиян, ставших жертвами мошенников, а затем вовлеченных в преступные схемы, не нужно сажать в тюрьмы, заявила «Газете.Ru» член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева. Они не всегда понимают, что делают, находясь под давлением.

«Я считаю, что не нужно никого сажать. Нужно нашим правоохранителям работать над тем, чтобы задерживать мошенников, а не граждан, которых обвели вокруг пальца. Бороться с теми, кто на месте что-то совершил — легко, они сами жертвы. Найдите того, кто во главе, его посадите. Руки до них не достают, да, а по каким причинам? Ну тогда занимайтесь профилактикой, максимально оповещайте наших граждан, что мошенники могут использовать такие-то методы. Сейчас этим занимаются», — сказала она.

Меркачева считает, что по мошенническим делам работу правоохранительных органов нужно переформатировать. По ее словам, в уголовных делах россиян, вовлеченных в схему, не фигурирует тот факт, что до этого их обманули.

«Я читала материалы уголовных дел, [правоохранительные органы] стараются как будто бы вообще не прописывать тот факт, что человек стал сам жертвой мошенников, что он до этого перевел кому-то [деньги]. Самое главное, [что указано в деле], ему сказали — он пошел, взял, перенес деньги, его задержали — он преступник. Предысторию опускать нельзя. Правоохранители должны держать в голове, что надо максимально содействовать установлению справедливости истины по делу. Задача — не посадить человека, а понять, что привело к тому, что он совершил преступление. Не накрутить по максимуму статей и прочего, а наоборот помочь, поскольку он сам жертва преступления. Может быть, вернуть те деньги, которые он потерял», — сказала она.

Правозащитница назвала критерии, по которым можно различить «иное состояние», в котором находится человек под давлением мошенников.

«Не всегда дропперы понимают, что делают. Есть категория [граждан], которые сами стали жертвами мошенников, но им говорят, что надо сделать, чтобы мошенников поймать — запутывают. Здесь есть важные критерии: четко человек сам потерял деньги перед этим? Была ли экспертиза? Я общалась с экспертами, которые выступают за серьезные изменения в законодательстве, и они позволяли бы учитывать понятие иное состояние, но оно как будто не расшифровывается [в законе]. Жертвой влияния может быть и доктор наук, и сам работник силовых структур. Мы знаем истории, когда люди становились жертвами мошенников, они относились к категории граждан эрудированных, рационально мыслящих. Тем не менее, они были в некоем ином состоянии под действием мошенников», — сказала она.

Меркачева предлагает считать «иное состояние» поводом для смягчения наказания. Но для этого, по ее словам, необходимо заключение от эксперта.

«Совсем освободить от ответственности будет сложно, появится масса противников. И я присоединяюсь к мнению, что нужно учитывать иное состояние. В основу должно лечь экспертное заключение, у нас их не делают. Преступники держат жертву на протяжении двух-трех дней на короткой дистанции. Степень внушаемости до конца не просчитана. Нам нужно серьезное исследование, что происходит с психикой, рекомендации для экспертов, пленум Верховного суда на эту тему, который бы разъяснил: какие решения принимаются в случаях, когда человек сам стал жертвой мошенников», — сказала она.

До этого в разговоре с «Газетой.Ru» адвокат Виктор Сергеев рассказал о случае с россиянкой Александрой Зибаровой — ей грозит семь лет тюрьмы за названный мошенникам код из СМС. Девушку считают сообщницей «неустановленных лиц»: сначала она перевела мошенникам два миллиона, затем под предлогом помощи следствию отправилась во Владимир, где должна была получить «финальный пакет денег». Во Владимире Александру задержали, сейчас она находится в СИЗО.

Ранее школьник перевел мошенникам полмиллиона, чтобы защитить отца от «уголовного наказания».