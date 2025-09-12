Россиянке грозит 7 лет тюрьмы за названный мошенникам код из СМС

Предпринимательница из Санкт-Петербурга Александра Зибарова хотела расширить бизнес, но попала в руки мошенников — ее запугали, что она якобы перечислила деньги ВСУ и ей грозит уголовное дело. Позже девушку задержали настоящие силовики для возбуждения настоящего уголовного дела, рассказал «Газете.Ru» ее адвокат Виктор Сергеев. Жертве мошенников грозит до семи лет по статье о мошенничестве — ее считают сообщницей «неустановленных лиц».

«Александре 28 лет, она занимается дизайном, ремонтом квартир, родители живут в Ростове-на-Дону, она в Питере. Решила развить бизнес, взять в банке кредит. Обратилась к кредитному брокеру, он сообщил, что у Александры что-то не в порядке с налоговой декларацией, говорит: мы еще подумаем, но у вас проблемы. Александра приходит домой, открывает сайт налоговой, сайт банка, где у нее ИП, для проверки декларации. Поступает звонок от «налогового инспектора», он говорит: у вас проблемы с налоговой декларацией — никаких кредитов получить не сможете, это чревато и штрафами, и административными взысканиями. Вы должны явиться для пояснений, мы разберемся. Вы подтверждаете, что придете к нам? Да, подтверждаю. Для подтверждения очереди придет четыре цифры в СМС, сообщите. Александра сообщает эти четыре цифры», — сказал он.

Через некоторое время Александре снова позвонили, но уже сотрудник «Центробанка» — ее убедили в том, что на нее оформлен кредит в пять миллионов рублей. По словам адвоката, женщину шантажировали тем, что она перевела деньги «на нужды ВСУ».

«После с ней связался «следователь», подтвердил слова «Центробанка» и говорит: раз вы этого не делали, значит обязаны с нами сотрудничать. Мы погасим кредиты и выведем злоумышленников на чистую воду. Выясним, какими путями и возможностями они обладают в банках, выявим всю цепочку и закроем их, а вас освободим от уголовного преследования. В итоге она собирает два миллиона рублей, переводит им, якобы, на погашение кредита, и остальную сумму в 3 миллиона рублей ей передадут агенты. Для этого вы должны поехать [во Владимир], взять денежную сумму, положить на специальный счет. Не волнуйтесь, все ваши передвижения под нашим контролем. Оставайтесь на связи 24/7, каждые пять минут сбрасывайте короткие видеосообщения, чтобы мы видели, где вы находитесь, кто вас окружает», — сказал он.

Адвокат рассказал, что его подопечную шантажировали на протяжении пяти дней. По версии следствия, этими действиями она «вступила в сговор с неустановленными лицами», добавил Сергеев.

«В итоге [злоумышленники] ее направляют во Владимир для получения финального пакета денежных средств – на передаче ее арестовывают и помещают под стражу в СИЗО. По Александре у следствия имеется свыше двухсот листов переписки, в которой нет ни одного упоминания о том, что ей должны передать денежные средства. Там даже есть такое, что [она говорит мошенникам]: а как мне ехать во Владимир, на это денежные средства нужны. Дайте хоть что-то, а в ответ — мы помогаем вам вернуть ваши деньги, и чтобы вы не попали под уголовное преследование. Поэтому изыщите денежные средства сами, мы вам ничего не должны. Следствие разбираться не хочет совершенно по данному вопросу. Мне в закулисье говорят: нам это не интересно. Мы неустановленных лиц не найдем никогда. А здесь она есть, и у нас есть команда, а таких, как она, дурачков, которые повелись — наказывать строго для того, чтобы остальные боялись», — заключил он.

