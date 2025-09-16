На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Школьник перевел мошенникам полмиллиона, чтобы защитить отца от «уголовного наказания»

Shutterstock

В Курганской области жертвами телефонных мошенников стали 15-летний подросток и его отец. Поддавшись на уловку аферистов, юноша перевел со счета отца неизвестным более полумиллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД России.

Как установили полицейские, на мобильный телефон школьника пришло СМС-сообщение. Затем ему поступил звонок от женщины, представившейся медработником школы. Женщина заявила, что в электронной карте мальчика нет справки от стоматолога. Она сказала, что для записи к зубному врачу необходимо назвать код из сообщения. Аферистка убедила подростка, что код из СМС — номер электронной очереди, необходимый для отчетности.

Через некоторое время с юношей связался мошенник, который представился сотрудником правоохранительных органов.

«Властным тоном он сообщил, что ребенок только что «пообщался с преступниками из недружественного государства» и предоставил им доступ к своему аккаунту на портале госуслуг, что якобы является «изменой Родине»», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Далее злоумышленник убедил юношу, что из-за его действий его отцу грозит уголовное преследование. Чтобы «спасти» отца, подросток выполнил все указания аферистов, а именно в три транзакции перевел мошенникам 566 тысяч через мобильное приложение на телефоне отца.

«Вернув телефон на место и не выдержав психологического давления, мальчик признался во всем отцу. Тот незамедлительно обратился в полицию», — уточнили в МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» УК РФ.

Ранее в Карелии мошенники, пообещав госнаграду, выманили у пенсионерки 5,5 млн рублей.

