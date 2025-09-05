В Воронеже задержан россиянин по подозрению в госизмене

Сотрудники ФСБ задержали в Воронеже мужчину по делу о госизмене. Как рассказали РИА Новости в ЦОС ФСБ россиянин совершал переводы в криптовалюте на счета боевиков ГУР Украины.

По информации следствия, фигурант по собственной инициативе связался в мессенджере Telegram с представителями иностранных спецслужб. После этого мужчина перевел криптовалюту на счета военизированного объединения, созданного под контролем ГУР МО Украины, уточнили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что злоумышленник заключен под стражу, в отношении него возбуждено дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»).

Накануне второй Западный окружной военный суд приговорил 22-летнего студента Воронежского медуниверситета Георгия Воронкова к 25 годам заключения по делу о подготовке диверсии на газопроводах по поручению украинских спецслужб. Следствие установило, что в 2022 году мужчина записывал видеоролики в поддержку украинской разведки, а затем получил от нее задание подорвать два воронежских газопровода. Его задержали, когда он доставал из тайника компоненты для создания самодельной бомбы.

Ранее в Запорожской области к пожизненному сроку приговорили агента ВСУ за шпионаж.