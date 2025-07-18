Суслики захватили город в США, мешая людям жить

В четвертом по величине городе Северной Дакоты — Майноте — местные жители воюют с сусликами, которые за последние два десятилетия стали не просто редкими гостями в городе, а настоящим бедствием, пишет Huff Post. Эти животные, известные своей активностью, роют норы повсюду — от пустырей до самого центра города, причиняя ущерб инфраструктуре и создавая угрозу здоровью горожан.

Суслики давно стали головной болью для жителей Майнота, население которого составляет около 50 тысяч человек. По словам Кевина Браатена, суперинтенданта городского департамента дорог, численность грызунов, вероятно, уже приближается к численности населения города, а возможно, и превышает ее. Джошуа Герман, специалист по борьбе с вредителями, сравнил битву с грызунами с попыткой одного человека противостоять шторму.

«Если я ловлю их, а мой сосед — нет, то в долгосрочной перспективе мы ничего не добьемся», — признал Герман.

Эксперт подчеркивает, что суслики — это не просто милые зверьки. Они разрушают тротуары, подъездные пути и газоны, создают угрозу падения из-за скрытых нор и могут быть переносчиками опасных заболеваний, передаваемых через блох.

Проблема усугубляется высокой скоростью размножения сусликов. Кроме того, в городской среде у грызунов почти нет естественных врагов — койотов, барсуков, сов или змей. Более того, скошенные газоны и ухоженные территории привлекают их, как идеальные места для обитания.

Официальные лица признают, что полностью искоренить сусликов невозможно — эти животные веками обитали на прериях региона. Однако цель города — не уничтожение, а снижение численности грызунов до приемлемого уровня.

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